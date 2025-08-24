Karauli: करीब 19 दिन बाद मिला शहीद का शव, पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार; 2 महीने पहले ही की थी ज्वॉइनिंग

अग्निवीर के छोटे भाई अंकुर सिंह ने बताया कि जवान अजीत सिंह की 4 जून को ही आर्मी ट्रेनिंग पूरी हुई थी। जिसके बाद वह 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव आया था। 20 जून को 14 राजपूताना राइफल्स आर्मी बैस कैंप हर्षिल (उत्तराखंड) में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। 4 अगस्त की शाम अंतिम बार अजीत ने बड़ी बहन प्रियंका से फोन पर बात की थी।