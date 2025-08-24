Road Accident: दर्दनाक हादसा, चालक को झपकी आई, मिनी ट्रक से जा भिड़ी बस, खाई में गिरी गाड़ियां, 2 की मौत

वाहनों की भिडंत में लालूराम रेबारी निवासी सगडवा थाना चितलवाना जिला जालौर मिनी ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक का शव केबिन में फंस गया। उसके शव को निकालने में गैस कटर का सहारा लिया गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव ट्रक से बाहर निकाला जा सका। इधर नानूराम सैनी निवासी काकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं रोडवेज चालक जिनकी जिला अस्पताल राजसमंद ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।