Road Accident: दर्दनाक हादसा, चालक को झपकी आई, मिनी ट्रक से जा भिड़ी बस, खाई में गिरी गाड़ियां, 2 की मौत

राजस्थान के राजसमंद में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 (गोमती हाईवे) पर रोडवेज बस और मिनी ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में मिनी ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोडवेज चालक ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
पुलिस के अनुसार जयपुर से उदयपुर जा रही कोटपूतली डिपो की रोडवेज बस में 12 यात्री सवार थे। सामने से आ रही मिनी ट्रक (जिसमें बोतलें भरी हुई थीं) से बस की टक्कर हो गई। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि रोडवेज चालक को झपकी आ जाने से यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन सड़क से नीचे खाई में जा गिरे।
स्थानीय लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे पर गोमती और लामबोड़ी के बीच फोरलेन का काम पिछले दो सालों से अधूरा पड़ा है। ठेकेदार द्वारा कार्य बीच में ही छोड़ दिए जाने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अखबारों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
वाहनों की भिडंत में लालूराम रेबारी निवासी सगडवा थाना चितलवाना जिला जालौर मिनी ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक का शव केबिन में फंस गया। उसके शव को निकालने में गैस कटर का सहारा लिया गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव ट्रक से बाहर निकाला जा सका। इधर नानूराम सैनी निवासी काकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं रोडवेज चालक जिनकी जिला अस्पताल राजसमंद ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही गोमती चौकी प्रभारी और चारभुजा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों - निलेश जैन, छगनलाल गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, धर्मचंद, राकेश जैन, ललित चौड़ियाया, बबलू मेघवाल ने पुलिस के साथ मिलकर घायलों को वाहन से बाहर निकालने में मदद की। मिनी ट्रक चालक लालूराम का शव चारभुजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द किया गया।
रोडवेज बस और मिनी ट्रक की भिड़ंत में तीन लोग घायल हुए। जिनमें पंकज स्वामी निवासी पलसाना जिला सीकर, यशवर्धन सिंह निवासी कारोज जिला अजमेर और करण सिंह निवासी भीम शामिल हैं। घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल राजसमंद पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।