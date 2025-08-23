पेट्रोल उड़ेलकर मासूम बेटी संग कुर्सी पर बैठी मां, फिर आग लगाई, दोनों की तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत

सहायक पुलिस आयुक्त (मण्डोर) नगेन्द्र कुमार ने बताया कि गंभीर झुलसी सरनाडा गांव निवासी संजू (32) पत्नी दिलीप बिश्नोई की सुबह महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट मृत्यु हो गई। बेटी यशस्वी (3) शुक्रवार को जिंदा जल गई थी। फिटकासनी निवासी पीहर पक्ष की ओर से मृतका के पति दिलीप, सास व ससुर के खिलाफ दहेज के लिए तंग व प्रताड़ित और आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने की एफआइआर दर्ज कराई।