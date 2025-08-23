Rajasthan: राजस्थान में दो वन अधिकारी और एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार

इस पर ब्यूरो टीम ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी लाडजी गरासिया को शान्तिलाल चावला के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद चावला को भी इस रिश्वत लेन-देन मामले में संलिप्तता होने से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ और कार्रवाई जारी है। चावला के निवास एवं वन रेंज डूंगरा के परिसर में स्थित निवास एवं गरासिया के वन रेंज डूंगरा के परिसर में स्थित निवास की भी तलाशी जारी है।