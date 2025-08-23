Alwar News: अलवर में ट्रैक्टर ने बचाई परिवार की जान, मकान का बरामदा ढहने से 7 लोग दबे, एक बच्ची गंभीर

हादसे की गंभीरता इतनी थी कि मकान का पूरा छत वाला हिस्सा नीचे गिर गया, लेकिन सौभाग्य से वह ट्रैक्टर पर आकर अटक गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और रामगढ़ अस्पताल ले गए। रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। रेशा खान ने बताया कि हादसे में कमरे में रखा फ्रिज और अन्य सामान भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया।