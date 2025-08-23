Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Alwar News: अलवर में ट्रैक्टर ने बचाई परिवार की जान, मकान का बरामदा ढहने से 7 लोग दबे, एक बच्ची गंभीर

जानकारी के अनुसार हादसे के समय बरामदे के नीचे एक ट्रैक्टर खड़ा था। बरामदे का मलबा ट्रैक्टर पर गिरने से दबाव कम हो गया और बड़ा हादसा टल गया।

अलवर

Rakesh Mishra

Aug 23, 2025

house collapsed in Alwar
अलवर में क्षतिग्रस्त बरामदा। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के चलते रामगढ़ उपखंड के ग्राम कोटा खुर्द में एक हादसा हो गया। गांव में पुराने मकान पर निर्माण कार्य के दौरान अचानक बरामदा ढह गया। हादसे में नीचे सो रहे एक ही परिवार के सात सदस्य दब गए और घायल हो गए।

एक अलवर रेफर

हादसे में पीड़ित परिवार का बेटा, बहू, पोता और पोती समेत कुल सात लोग चोटिल हुए। सभी घायलों को तत्काल ग्रामीणों की मदद से रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर रूप से घायल एक बालिका को बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया गया।

भरभरा कर गिरा बरामदा

जानकारी के अनुसार हादसे के समय बरामदे के नीचे एक ट्रैक्टर खड़ा था। बरामदे का मलबा ट्रैक्टर पर गिरने से दबाव कम हो गया और बड़ा हादसा टल गया। इससे जनहानि नहीं हुई। ग्रामवासियों का कहना है कि मकान के पुराने ढांचे पर नए निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान तेज बारिश से मिट्टी और दीवारें कमजोर हो गईं और बरामदा भरभरा कर गिर पड़ा।

हादसे की गंभीरता इतनी थी कि मकान का पूरा छत वाला हिस्सा नीचे गिर गया, लेकिन सौभाग्य से वह ट्रैक्टर पर आकर अटक गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और रामगढ़ अस्पताल ले गए। रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। रेशा खान ने बताया कि हादसे में कमरे में रखा फ्रिज और अन्य सामान भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया।

23 Aug 2025 05:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: अलवर में ट्रैक्टर ने बचाई परिवार की जान, मकान का बरामदा ढहने से 7 लोग दबे, एक बच्ची गंभीर

