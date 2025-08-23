Patrika LogoSwitch to English

प्रतापगढ़ में फिल्मी अंदाज जैसा हादसा, पुलिस पीछा करती पिकअप 100 फीट गहरे कुएं में गिरी, नहीं मिला तस्करों का सुराग

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस पीछा कर रही पिकअप 100 फीट गहरे कुएं में गिरी। वाहन में डोडा-चूरा भरा मिला। पूरी रात रेस्क्यू चला और सुबह पिकअप नजर आई। तस्कर भागे या दबे, यह साफ नहीं। फिल्मी अंदाज की इस घटना ने ग्रामीणों को दंग कर दिया।

Aug 23, 2025

कुएं में गिरी कार (फोटो- पत्रिका)

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में शुक्रवार देर रात एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। रठांजना थाना क्षेत्र के थड़ा से लालपुरा मार्ग पर पुलिस पीछा कर रही थी और तस्कर तेज रफ्तार से भाग रहे थे। इसी बीच गांव के बीचों-बीच बने 100 फीट गहरे कुएं में डोडा-चूरा से भरी पिकअप धड़ाम से गिर गई। यह दृश्य बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था।


सूत्रों के अनुसार, पुलिस को तस्करों की गतिविधियों की जानकारी मिल चुकी थी। देर रात पिकअप को रोकने के प्रयास में पीछा किया गया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। कुएं के पास बिना मुंडेर वाले मोड़ पर अचानक संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधे कुएं में जा गिरी। हादसा इतना चौंकाने वाला था कि मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए।

पूरी रात कुएं का पानी निकाला

घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पूरी रात मोटरों से कुएं का पानी निकाला जाता रहा। सुबह करीब 10 बजे पिकअप नजर आई। अब क्रेन की मदद से वाहन को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। कुएं में गिरे वाहन से डोडा-चूरा भरा होने की पुष्टि हुई है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि तस्कर वाहन में ही दब गए या अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।

पुलिस कर रही जांच

सुबह से ही घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह हादसा तेज रफ्तार और बिना मुंडेर वाले कुएं की वजह से हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को तस्करी से जोड़कर जांच कर रही है। सभी की नजरें अब उस पिकअप पर टिकी हैं, जिससे इस सनसनीखेज घटना का सच सामने आएगा।

