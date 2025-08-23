प्रतापगढ़ में फिल्मी अंदाज जैसा हादसा, पुलिस पीछा करती पिकअप 100 फीट गहरे कुएं में गिरी, नहीं मिला तस्करों का सुराग

घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पूरी रात मोटरों से कुएं का पानी निकाला जाता रहा। सुबह करीब 10 बजे पिकअप नजर आई। अब क्रेन की मदद से वाहन को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। कुएं में गिरे वाहन से डोडा-चूरा भरा होने की पुष्टि हुई है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि तस्कर वाहन में ही दब गए या अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।