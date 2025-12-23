जयपुर में ACB का बड़ा एक्शन, कॉलेज निदेशक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

शिकायत के सत्यापन के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक अर्चना मीणा के नेतृत्व में एसीबी टीम ने जाल बिछाया। इस दौरान निदेशक भंवर कंवर को परिवादी से 4500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एसीबी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।