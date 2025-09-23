लोक परिवहन बस फिर बेकाबू, सालासर पैदल जा रहे दंपती को मारी टक्कर

हनुमानगढ़. शहर में एक बार फिर लोक परिवहन बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पूर्व में कई बार लोक परिवहन बस हादसों का कारण बन चुकी है। मंगलवार सुबह हनुमानगढ़ जंक्शन के अग्रसेन चौक के पास लोक परिवहन बस बेकाबू होकर सडक़ से उतर गई। साइड में पैदल सालासर जा रहे दंपती को टक्कर मार दी। दोनों यात्री टक्कर लगने के बाद उछल कर कच्चे में झाडिय़ों के पास जा गिरे। इससे वे घायल हो गए। हालांकि कच्चे में गिरने से थोड़ी बचत हो गई अन्यथा उनकी स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती थी।
जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर की तरफ जा रही लोक परिवहन बस जैसे ही श्रीगंगानगर रोड पर बायपास स्थित अग्रसेन चौक के पास पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर रोड से उतर गई। सालासर पैदल जा रहे दंपती बस की चपेट में आकर घायल हो गए। हादसे के बाद चालक बस को वहीं छोडकऱ फरार हो गया। पीछे से आ रहे अन्य यात्रियों ने घायलों को संभाला तथा उन्होंने दोनों को आसपास के लोगों की मदद से एम्बुलेंस 108 के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल दंपती की पहचान ब्रह्मदेव उर्फ पवन सेन (28) निवासी कलरखेड़ा, अबोहर तथा सुनीता देवी (24) के रूप में हुई। सूचना मिलने पर जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया तथा उसे थाने ले आई। बस में सवार यात्री अन्य वाहनों से गंतव्य की तरफ रवाना हो गए। समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया था। दोनों घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
गौरतलब है कि लोक परिवहन बसें पहले भी जिले में कई बार हादसे का कारण बन चुकी है। सूरतगढ़ फोरलेन पर गांव मक्कासर के पास कई हादसे इनके कारण हो चुके हैं। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने 2023 में लोक परिवहन बस को ही आग लगा दी थी। इसके अलावा भी जिले में पिछले दो-तीन साल मेें आधा दर्जन से अधिक ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें लोक परिवहन बस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में शामिल रही है।