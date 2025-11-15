Rajasthan: जज को धमकाने वाला रिटायर्ड SHO सुर्खियों में; पत्र में लिखा ‘नौकरी छुड़ा दूंगा, मार-मारकर खीस निकाल दूंगा’

Retired SHO threatens judge: हनुमानगढ़ जिले में जज को मारने और नौकरी छुड़ा देने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ऐसा धमकी भरा जो पत्र न्यायिक अधिकारी को मिला है, वह रिटायर्ड थाना प्रभारी का लिखा बताया जा रहा है, जिसे ग्राम न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। इस संबंध में रिटायर्ड थाना प्रभारी भवानी सिंह के खिलाफ ग्राम न्यायालय के रीडर ने सीजेएम कोर्ट हनुमानगढ़ में परिवाद पेश किया। इस पर सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को जंक्शन थाना पुलिस को जांच का आदेश दिया।