हनुमानगढ़

भारी कष्ट दे रही बेरोजगारी, न्यूनतम योग्यता मांगी दसवीं और परीक्षा देने आए बड़ी डिग्रीधारी

एलएलबी, एमए बीएड से लेकर एमबीए की डिग्रीधारी युवाओं ने भी दी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, जिले में 32 केन्द्रों पर हो रही परीक्षा, पहले दिन 18 हजार से अधिक ने दी परीक्षा

हनुमानगढ़

Adrish Khan

Sep 20, 2025

Youths holding degrees from LLB, MA B.Ed to MBA also appeared for the Class IV recruitment exam
Youths holding degrees from LLB, MA B.Ed to MBA also appeared for the Class IV recruitment exam

हनुमानगढ़. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती लिखित परीक्षा जिले में 32 केन्द्रों पर हो रही है। तीन दिन छह पारियों में चलने वाली इस परीक्षा में पहले दिन शुक्रवार को दोनों पारियों में 18 हजार से अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा प्रभारी एडीएम उम्मेदीलाल मीणा ने बताया कि परीक्षा पूर्णत: शांतिपूर्ण ढंग से हुई। कहीं से भी किसी तरह की दिक्कत सामने नहीं आई।
पत्रिका ने कई परीक्षा केन्द्रों का जायजा लिया तथा परीक्षार्थियों से बातचीत की तो रोचक स्थिति सामने आई। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता भले ही दसवीं कक्षा पास रखी गई हो। मगर परीक्षा देने बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी आए जो बड़ी-बड़ी डिग्रीधारी थे। इसका प्रमुख कारण तो यही सामने आया कि बढ़ती बेरोजगारी के दौर में कोई सरकारी नौकरी एक दफा हासिल कर लें। बाद में नौकरी के दौरान तैयारी करते हुए अन्य परीक्षा देते रहेंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा का अनुभव लेने की मंशा से भी बड़ी डिग्रीधारियों ने यह इम्तिहान दिया।

तो चिंता मुक्त होकर करते रहेंगे तैयारी

हनुमानगढ़ जंक्शन, सतीपुरा, समंदनगर आदि केन्द्रों पर परीक्षार्थियों से चर्चा के दौरान सबने पेपर अच्छा होने की बात कही। इस दौरान सामने आया कि बीए, बीएएसी डिग्रीधारी तो बड़ी संख्या में परीक्षा में शामिल हुए। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी भी मिले जो बीएबीएड, एमएएड, एलएलबी व एमबीए डिग्रीधारी थे। इसके अलावा कुछ प्रेक्टिसशनर अधिवक्ता भी पेपर देने आए। हालांकि उपरोक्त डिग्रीधारियों में से बहुत कम बातचीत को तैयार हुए। कई जो तैयार हुए उन्होंने बेझिझक कहा कि बेरोजगारी का संकट बहुत बड़ा है। कड़ी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान जो नौकरी मिल जाए, वह कर लेनी चाहिए। इसके बाद रोजगार की चिंता से मुक्त होकर निरंतर तैयारी जारी रखी जाए ताकि अपनी योग्यता के अनुरूप किसी अन्य परीक्षा में सफलता हासिल की जा सके।

2914 अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर

जिले में बनाए गए 32 परीक्षा केन्द्रों पर दोनों पारियों में समान रूप से 10512 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इनमें से पहली पारी में 9047 परीक्षार्थी शामिल हुए तथा 1465 अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में 9063 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जबकि 1449 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। तीन दिनों में जिले से कुल 63 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं।

क्या बोले परीक्षार्थी

पेपर अच्छा हुआ। ज्यादा दिक्कत नहीं आई। मेरिट हाइ रह सकती है। आशाजनक परिणाम की उम्मीद है। - बलविंदर सिंह, (एमए बीएड) खाराखेड़ा, संगरिया।

तैयारी के अनुरूप पेपर हुआ है। उम्मीद तो यही है कि परीक्षा परिणाम सकारात्मक रहेगा। - मांगीलाल, (बीए) भादरा।

परीक्षा की तैयारी के अनुरूप अच्छा पेपर हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पेपर देने से अनुभव बढ़ता है जो सफलता में सहायक सिद्ध होता है। - चंद्रशेखर, (बीए एलएलबी) पीलीबंगा।

Published on:

20 Sept 2025 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / भारी कष्ट दे रही बेरोजगारी, न्यूनतम योग्यता मांगी दसवीं और परीक्षा देने आए बड़ी डिग्रीधारी

