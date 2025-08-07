37 सरकारी स्कूल खतरनाक घोषित, बुलडोजर चलाने की तैयारी, जानें बच्चों का क्या होगा

जांच रिपोर्ट में सामने आया कि गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, सिंभावली, धौलाना, पिलखुवा और नगर क्षेत्र के कई स्कूलों की इमारतें बेहद जर्जर हालत में हैं। कुछ स्कूलों की छतें और दीवारें इतनी कमजोर हैं कि कभी भी गिर सकती हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी रितु तोमर द्वारा बुधवार को जिलाधिकारी को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने पर डीएम ने कलक्ट्रेट में सभी अधिकारियों को बुलाकर दोबारा पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई।