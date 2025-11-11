दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट, राम मंदिर और ताजमहल की सुरक्षा कड़ी; आतंकी करीम टुंडा के घर छापा

दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट | Image Source - 'X' @IANS
Ats raids karim tunda house: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत बड़े शहरों और ऐतिहासिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर और आगरा के ताजमहल में डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्तों द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
लखनऊ में मंगलवार तड़के एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने मड़ियांव स्थित डॉक्टर परवेज अंसारी के घर छापा मारा। घर पर ताला लगा होने के बावजूद टीम ने ताला तोड़कर प्रवेश किया और तीन घंटे तक छानबीन की। इस दौरान कई डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, कार और बाइक बरामद की गई। इसके बाद लालबाग स्थित एक अन्य मकान पर भी जांच जारी है।
सहारनपुर में एटीएस ने सुबह छापा मारकर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। ये दोनों आतंकवादी अदील अहमद के करीबी बताए जा रहे हैं। उन्हें गोपनीय स्थान पर ले जाया गया है और फिलहाल स्थानीय पुलिस को इस कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई। 7 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अदील को अनंतनाग से गिरफ्तार किया था।
एटीएस ने बुढ़ाना के दाऊद अरबिया दारुल उलूम मदरसे में छापा मारा और संचालक से आतंकी सुलेमान और सोहेल के बारे में पूछताछ की। दो दिन पहले गुजरात एटीएस ने इन आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में उनके रिकॉर्ड और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई।
हापुड़ के अशोक नगर मोहल्ले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। यहां उसके परिजनों और मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की गई। करीम टुंडा 1993 मुंबई बम धमाके मामले में 2013 में गिरफ्तार हुआ था और फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है। वह लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था। बम बनाने की तकनीक के कारण उसे "डॉक्टर बम" के नाम से जाना जाता है।
यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। बैठक में एटीएस चीफ अमिताभ यश और इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी जिलों में बड़े शहरों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है।
