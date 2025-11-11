दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट, राम मंदिर और ताजमहल की सुरक्षा कड़ी; आतंकी करीम टुंडा के घर छापा

हापुड़ के अशोक नगर मोहल्ले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। यहां उसके परिजनों और मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की गई। करीम टुंडा 1993 मुंबई बम धमाके मामले में 2013 में गिरफ्तार हुआ था और फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है। वह लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था। बम बनाने की तकनीक के कारण उसे "डॉक्टर बम" के नाम से जाना जाता है।