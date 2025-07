Hapur News: हापुड़ में न्यूड हालत में प्रेमी होटल से भागा, शादीशुदा महिला से मिलने आया था, पति के पहुंचते ही मचा हड़कंप

Lover ran away from hotel in nude state in Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक सनसनीखेज और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार को एक युवक होटल में शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। जैसे ही महिला का पति और ससुराल पक्ष वहां पहुंचा, युवक कपड़े पहनने तक का इंतजार नहीं कर सका और होटल से नग्न हालत में भाग निकला। यह नजारा हाईवे पर मौजूद लोगों के लिए चौंकाने वाला था। युवक करीब 200 मीटर तक दौड़ा और फिर खेतों में जाकर छिप गया।