पांच घंटे का ऑपरेशन, रोगी के पेट से निकली 28 चम्मच 19 टूथब्रश और 2 पैन

चिकित्सकों ने बताया कि बुलंदशर निवासी सचिन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। यह काफी नशा करता था जिसके बाद परेशान होकर परिवार वालों ने इसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया। माना जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र में रहते हुए सचिन ने तनाव और गुस्से में चम्मच और टूथब्रश खा लिए। इन्हे खाने के बाद जब इसके पेट में दर्द हुआ तो पहले दवाई दी गई लेकिन जब दर्द बढ़ता गया तो इसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने पहले एक्सरे और फिर सिटी स्कैन कराया तो पेट में कुछ अजीब सी वस्तुएं दिखाई दी। इसके बाद सचिन को ऑपरेशन की सलाह दी गई। हापुड़ के देवनंदनी अस्पताल में चिकित्सकों ने जब ऑपरेशन के दौरान इसका पेट खोला तो हैरान रह गए। सबसे पहले मैटल की एक चम्मच निकली लेकिन इसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। एक के बाद एक 28 चम्मच निकाली गई। इस तरह यह ऑपरेशन करीब पांच घंटे तक तक चला। पांच घंटे में चिकित्सकों ने इस रोगी के पेट से एक दो नहीं बल्कि स्टील की 28 चम्मच, 19 टूथ ब्रश और दो पैन निकाले।