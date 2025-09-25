पांच घंटे का ऑपरेशन, रोगी के पेट से निकली 28 चम्मच 19 टूथब्रश और 2 पैन

UP News : उत्तर प्रदेश के हापुड़ की यह घटना आपको हैरान कर देगी। यहां नशे के आदि एक युवक के पेट से ऑपरेशन करके चिकित्सकों ने 49 वस्तुएं निकाली। पांच घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने रोगी के पेट से स्टील की 28 चम्मच और 19 टूथ ब्रश के अलावा दो पैन समेत कुल 49 आइटम निकाले। पेट से निकली इन वस्तुओं को जब टेबल पर एक साथ रखा गया तो इन्हे देखकर चिकित्सक भी हैरान रह गए।
चिकित्सकों ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में ना तो ऐसा कोई ऑपरेशन किया और ना ही ऐसे किसी ऑपरेशन ( operation ) के बारे में कभी सुना था। रोगी के पेट के अंदर से निकली इतनी बड़ी संख्या में स्टील की चम्मचों और प्लास्टिक के ब्रशों को देखकर चिकित्सक भी हैरान हैं। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसने अपनी दांतों तले उंगली दबा ली। यह खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों को पहली बार में विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है ? इसके बाद जब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की वीडियो सामने आई तो लोगों को इस घटना पर विश्वास हुआ।
चिकित्सकों ने बताया कि बुलंदशर निवासी सचिन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। यह काफी नशा करता था जिसके बाद परेशान होकर परिवार वालों ने इसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया। माना जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र में रहते हुए सचिन ने तनाव और गुस्से में चम्मच और टूथब्रश खा लिए। इन्हे खाने के बाद जब इसके पेट में दर्द हुआ तो पहले दवाई दी गई लेकिन जब दर्द बढ़ता गया तो इसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने पहले एक्सरे और फिर सिटी स्कैन कराया तो पेट में कुछ अजीब सी वस्तुएं दिखाई दी। इसके बाद सचिन को ऑपरेशन की सलाह दी गई। हापुड़ के देवनंदनी अस्पताल में चिकित्सकों ने जब ऑपरेशन के दौरान इसका पेट खोला तो हैरान रह गए। सबसे पहले मैटल की एक चम्मच निकली लेकिन इसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। एक के बाद एक 28 चम्मच निकाली गई। इस तरह यह ऑपरेशन करीब पांच घंटे तक तक चला। पांच घंटे में चिकित्सकों ने इस रोगी के पेट से एक दो नहीं बल्कि स्टील की 28 चम्मच, 19 टूथ ब्रश और दो पैन निकाले।
चिकित्सकों ने ऑपरेशन के बाद पाया कि जितनी भी चम्मच और टूथब्रश सचिन के पेट से निकले हैं उनके आगे का भाग गायब है। माना जा रहा है कि मानसिक रोगी होने की वजह से सचिन को यह पता नहीं चला कि चम्मच और टूथ ब्रश खाने की वस्तुएं नहीं होती। इस तरह उसने इन्हे खाने की वस्तुएं समझकर खा लिया या फिर उसने गुस्से में यह कदम उठाया। खाने से पहले वह चम्मच और टूथब्रश का आगे का भाग तोड़ देता था। इसके बाद उसे खा लेता था। इसके पेट से बिना कैप के दो पैन भी निकले हैं। इस ऑपरेशन के कई घंटों बाद सचिन को होश आई है। चिकित्सकों का कहना है कि अब वह खतरे से बाहर है। इसे गाजियाबाद के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था।