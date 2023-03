मालवा कबीर यात्रा में भु-वाणी बैंड की लड़कियों के स्वरों से गूंजे संतों के गीत,दाेहे

देश में पहली बार हुआ आयाेजन,पुरुषों की संगत,युवतियों ने संभाला मंच

हरदा। मालवा कबीर यात्रा का देवास जिले के पांदा गांव में पहली बार आयोजन हुआ। इसमें हरदा के युवा गायक कलाकारों के भु-वाणी बैंड की टीम ने कबीर सहित कई संतों के भजन,दोहे और गीत सुनाए। पारंपरिक वादय यंत्रों की धुन और थाप पर सर्द बयार के बीच देर शाम से अलसुबह तक चले संगीत उत्सव में हरदा के युवा कलाकारों की गायकी व वादन ने कार्यक्रम को नई उंचाई दी।

In the Malwa Kabir Yatra, the songs of the saints echoed with the voices of the girls of the Bhu-Vani band, Dahe