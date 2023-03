बीच नर्मदा तक रास्ता बनाकर मशीनों से रेत उलीचकर चुरा रहा माफिया

Submitted by:

हरदा। जिले में नर्मदा से रेत की चोरी रोकने में प्रशासनिक अफसरों की सारी सख्ती और ड्रोन से निगरानी,नाकों पर रायल्टी की जांच जैसे प्रयास रेत माफिया के आगे नाकाम साबित हो रहे हैं। रेत माफिया ने नर्मद नदी में बीच तक जेसीबी पोकलेन और डंपर आदि लाने ले जाने के लिए सड़क की शक्ल में रास्ता बना लिया है। जिससे गंदगी लगे टायर वाले डंपर,जेसीबी,पोकलेन,ट्रैक्टर ट्रॉली आदि वाहन नदी के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। दिनरात बेखौफ पोकलेन नर्मदा से रेत निकाली जा रही है। जेसीबी रेत भराई में लगे हैं।

Mafia stealing sand from machines by making way till Narmada