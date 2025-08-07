प्रेमिका के साथ प्रेमी खा रहा था छोले भटूरे… लड़की के भाई ने देखा, बीच सड़क पर किया ‘तमाशा’

हाथरस में एक युवती अपने प्रेमी के साथ छोले-भटूरे खा रही थी। दोनों सड़क पर ही एक दुकान पर छोले भटूरे का आनंद उठा रहे थे। इतने में प्रेमिका का भाई उधर से अपने दोस्तों के साथ गुजरा, बहन को किसी लड़के के साथ देखकर वह आग बबूला हो गया। भाई ने सड़क पर ही तमाशा खड़ा कर दिया।
युवती के भाई ने प्रेमी की सड़क पर जमकर लात घूसों के साथ जमकर पिटाई कर दी। प्रेमी को पिटता देखकर प्रेमिका उसे बचाने के लिए आई तो लड़के के दोस्तों ने उसे भी बाल पकड़कर घसीटा और पीट दिया।
मामला हाथरस जिले के कोतवाली क्षेत्र के गेट स्थित श्रीराम मंदिर के पास का है। यहीं छोले-भटूरे की दुकान के समीप हंगामा हुआ। मारपीट को देखकर मौके पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। काफी देर तक सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा
चलता रहा। किसी ने इस ड्रामे की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस चारों से मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेल भी खंगाला।