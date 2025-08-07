योगी सरकार का बहनों को तोहफा… अब रक्षाबंधन पर 3 दिन तक सहयात्री के साथ कर सकेंगी मुफ्त सफर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पहली बार महिलाओं को तीन दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जबकि पहले यह सुविधा दो दिन तक थी। रक्षा बंधन के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बस सेवाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया है। खासकर दिल्ली मार्ग पर, जहां सबसे अधिक यात्री आवागमन करते हैं, बसों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा, यूपी के विभिन्न शहरों के बीच बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे।