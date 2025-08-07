7 अगस्त 2025,

गुरुवार

लखनऊ

योगी सरकार का बहनों को तोहफा… अब रक्षाबंधन पर 3 दिन तक सहयात्री के साथ कर सकेंगी मुफ्त सफर

योगी आदित्यनाथ ने 8, 9 और 10 अगस्त को महिलाओं और बेटियों निशुल्क यात्रा करने की सौगात दी है। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान उनके साथ एक सह यात्री भी यात्रा कर सकता है जिसकी यात्रा भी बिल्कुल निशुल्क रहेगी। 

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 07, 2025

AI Generated Symbolic Image.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को एक तोहफा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने 8, 9 और 10 अगस्त को महिलाओं और बेटियों निशुल्क यात्रा करने की सौगात दी है। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान उनके साथ एक सह यात्री भी यात्रा कर सकता है जिसकी यात्रा भी बिल्कुल निशुल्क रहेगी।

AC बसों में फ्री नहीं रहेगी यात्रा

बहनों के लिए यह यात्रा सिर्फ यूपी रोडवेज की बसों के साथ-साथ अन्य राज्यों की बसों में भी फ्री रहेगी। इसके साथ महिलाएं और बेटियों के लिए सिर्फ नान एसी बसों में यात्रा निशुल्क रहेगी। अगर आप एसी बस में यात्रा करते हैं तो आपको किराया देना होगा।

पहली बार मिलेगी तीन दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पहली बार महिलाओं को तीन दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जबकि पहले यह सुविधा दो दिन तक थी। रक्षा बंधन के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बस सेवाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया है। खासकर दिल्ली मार्ग पर, जहां सबसे अधिक यात्री आवागमन करते हैं, बसों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा, यूपी के विभिन्न शहरों के बीच बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे।

मुरादाबाद में किया ऐलान 

यह ऐलान मुरादाबाद में 24वीं वाहिनी के मैदान पर आयोजित 1172 करोड़ रुपये की 87 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के दौरान किया गया।

07 Aug 2025 05:57 pm

