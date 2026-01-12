UP के इस शहर में मिला स्वामी विवेकानंद को पहला शिष्य! 99% लोग नहीं जानते यह ऐतिहासिक सच

स्वामी विवेकानंद ने शरतचंद्र से कहा कि अगर वे सचमुच शिष्य बनना चाहते हैं, तो स्टेशन पर कुलियों और मजदूरों से भिक्षा माँगकर लाएँ। यह परीक्षा इसलिए थी क्योंकि शरतचंद्र जी स्टेशन मास्टर थे और वे लोग उनके अधीनस्थ थे। अहंकार छोड़ना आसान नहीं था। शरतचंद्र ने बिना सोचे यह काम किया। उन्होंने अपने ही नीचे काम कर रहे लोगों से भिक्षा माँगी, भोजन इकट्ठा किया और स्वामी जी के पास लाए। दोनों ने मिलकर वह भोजन ग्रहण किया। इस परीक्षा में सफल होने पर स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अपना पहला शिष्य स्वीकार किया। उनका नाम बदलकर स्वामी सदानंद रखा गया। शरतचंद्र ने तुरंत अपनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने संन्यास लिया और स्वामी विवेकानंद के साथ यात्रा शुरू कर दी।