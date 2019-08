प्रसव पीड़ा से कराहती महिला पहाड़ चढ़कर पहुंची अस्पताल, बच्चे को जन्म देने के बाद हालत हुई ख़राब फिर...

Pregnancy Health Problems: महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो ( Pregnancy Symptoms ) पहले महिला के परिजन उसे खटिया पर लादकर अस्पताल के लिए निकले ( Problems Faced During Pregnancy ) पहाड़ चढ़ने पर वह भी थक गए तो ( Challenges For Pregnant Lady ), लेकिन ( Modi Government ) ड़बल इंजन की सरकार होने के बाद राज्य की ( Health Facilities In Jharkhand ) ऐसी हालत चिंतनीय है...