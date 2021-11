जानिए बच्चों को सेहतमंद रहने के लिए कितनी जरूरी है हाइजीन की ये 5 आदतें

कुछ ऐसी आदतें जो सब के लिए बहुत जरूरी होती है उसमें से एक है पर्सनल हाइजीन । बड़े हो या बच्चे सभी के लिए पर्सनल हाइजीन बेहद जरूरी है। पर्सनल हाइजीन में अक्सर वो चीजें आती हैं जो कि हमारी सेहत को सीधे तौर पर तो प्रभावित नहीं करती पर दूसरे तरीकों से प्रभावित करती है। जैसे कि आपकी साफ-सफाई से जुड़ी आदतें। पर आज हम बात बच्चों के लिए पर्सनल हाइजीन की करेंगे। दरअसल, माता-पिता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो शुरुआत से ही अपने बच्चों में कुछ अच्छी आदतें डालें।

5 important habits of hygiene are for children to stay healthy