पेट दर्द भी हो सकता है हार्ट अटैक का एक संकेत जानिए बचाव के उपाय

आज की भागदौड़ भरी ज़िन्दगी और असंतुलित खानपान के कारण लोगों में तमाम तरह की बीमारियां हो रहीं हैं । आज के समय में दिल हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का भी प्रमुख कारण खानपान और जीवनशैली ही है। हार्ट अटैक हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसी कई गंभीर समस्याएं अब कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही हैं। हार्ट अटैक की समस्या में मरीज को सीने और छाती में दर्द गर्दन में दर्द, सांस फूलना जैसी समस्याएं होती हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इन समस्याओं में हमारा शरीर इसके अलावा भी कई संकेत देता है

Abdominal pain can also be a sign of heart attack