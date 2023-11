रोटी बनाने से पहले आटे में मिला लें ये 1 चीज, हमेशा के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी

सर्दियों में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने की संभावना होती है। इस स्थिति में अपने खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। रोटी बनाने से पहले आटे में 1 चम्मच काले चने का पाउडर मिलाकर रोटी बनानी चाहिए। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है।

Add this 1 thing to your roti dough, control your bad cholesterol levels