बंगाल में फैला एडिनो वायरस, 2 साल तक के बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक, दो दिन में 12 बच्चों की मौत

Adeno Virus in West Bengal: पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में सांस के संक्रमण से सात बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की मौत के पीछे एडिनो वायरस की आशंका जाहिर की जा रही है। इससे पहले बुधवार को भी इस बीमारी से 5 बच्चों की मौत हुई थी। ऐसे में अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सामने आकर खुद ही स्थिति स्पष्ट की है।

Adeno virus in west Bengal, CM Mamata Banerjee says Take special care of children up to 2 yrs