स्टेज-4 कैंसर और मौत थी सामने…AIIMS दिल्ली में महिला के पेट से निकला 19.9 किलो का ट्यूमर

AIIMS दिल्ली में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर एम.डी. रे की टीम ने हार नहीं मानी। मरीज की हालत देखते हुए उन्होंने ऑपरेशन को दो चरणों में करने का फैसला लिया। पहले चरण में ट्यूमर का बड़ा हिस्सा निकाला गया। इस दौरान कोलन का बड़ा भाग, छोटी आंत का हिस्सा, गर्भाशय, दोनों फेलोपियन ट्यूब, ओमेंटम, लिवर का कुछ हिस्सा और पेट की झिल्ली तक हटानी पड़ी। ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था क्योंकि बड़ी नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा था और काफी खून भी बहा।