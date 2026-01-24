24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

स्टेज-4 कैंसर और मौत थी सामने…AIIMS दिल्ली में महिला के पेट से निकला 19.9 किलो का ट्यूमर

AIIMS Delhi News: एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने स्टेज-4 कोलन कैंसर से जूझ रही महिला के पेट से 19.9 किलो ट्यूमर निकालकर नई जिंदगी दी। जानें पूरी कहानी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 24, 2026

AIIMS Delhi

AIIMS Delhi (photo- gemini ai)

AIIMS Delhi News: एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल और दुर्लभ सर्जरी कर मेडिकल इतिहास में नया उदाहरण पेश किया है। डॉक्टरों ने 43 साल की महिला मरीज के पेट से 19.9 किलो का विशाल ट्यूमर निकालकर उसकी जान बचाई। यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि मरीज को स्टेज-4 कोलन कैंसर था और उसे पहले केवल कुछ महीनों की जिंदगी बताई गई थी।

कौन हैं मरीज मुनमुन?

मरीज का नाम मुनमुन है, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की रहने वाली हैं। जुलाई 2024 में वे AIIMS दिल्ली पहुंचीं, तब उनका पेट असामान्य रूप से काफी ज्यादा फूला हुआ था। करीब 25 साल पहले उनका एक ऑपरेशन हुआ था, जिसमें एक ओवरी और एक फेलोपियन ट्यूब निकाली गई थी। जांच में पता चला कि उन्हें कोलन कैंसर है, जो पेट के कई अंगों में फैल चुका था।

पहले इलाज से नहीं मिला फायदा

मुनमुन इससे पहले कई बड़े अस्पतालों में इलाज करा चुकी थीं। उन्होंने कीमोथेरेपी के कई राउंड भी लिए, लेकिन बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। कैंसर लगातार बढ़ता गया और पेट के लगभग सभी अंग ट्यूमर से घिर गए। CT और PET-CT स्कैन में साफ दिख रहा था कि पूरा पेट ट्यूमर से भरा है, अलग-अलग अंग पहचानना भी मुश्किल था। ऐसे में इस केस को इनऑपरेबल माना जा रहा था।

दो चरणों में किया गया हाई-रिस्क ऑपरेशन

AIIMS दिल्ली में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर एम.डी. रे की टीम ने हार नहीं मानी। मरीज की हालत देखते हुए उन्होंने ऑपरेशन को दो चरणों में करने का फैसला लिया। पहले चरण में ट्यूमर का बड़ा हिस्सा निकाला गया। इस दौरान कोलन का बड़ा भाग, छोटी आंत का हिस्सा, गर्भाशय, दोनों फेलोपियन ट्यूब, ओमेंटम, लिवर का कुछ हिस्सा और पेट की झिल्ली तक हटानी पड़ी। ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था क्योंकि बड़ी नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा था और काफी खून भी बहा।

HIPEC तकनीक से खत्म किया माइक्रोस्कोपिक कैंसर

दो दिन बाद ऑपरेशन का दूसरा चरण किया गया, जिसमें मरीज को HIPEC (हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी) दी गई। इसमें गरम कीमोथेरेपी सीधे पेट के अंदर दी जाती है, ताकि आंखों से न दिखने वाली कैंसर कोशिकाएं भी खत्म हो सकें। यह प्रक्रिया करीब डेढ़ घंटे तक चली।

तेजी से हुई रिकवरी

ऑपरेशन के बाद मुनमुन को ICU में रखा गया, लेकिन अगले ही दिन वे मुस्कुरा रही थीं। पांच दिन के अंदर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों के अनुसार, अब पेट के अंदर कोई दिखाई देने वाला ट्यूमर नहीं बचा है।

डॉक्टरों की अहम सलाह

प्रो. एम.डी. रे का कहना है कि मेटास्टेटिक कोलन कैंसर को बिना पूरी जांच के लाइलाज नहीं मानना चाहिए। सही समय पर और अनुभवी डॉक्टरों के पास इलाज से गंभीर मामलों में भी उम्मीद बची रहती है। भारत में कोलन कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे गलत खानपान, तंबाकू, शराब, मोटापा, तनाव और खराब जीवनशैली बड़ी वजह हैं।

ये भी पढ़ें

Cancer Vaccine: कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी! वैज्ञानिकों ने तैयार की हर ट्यूमर के लिए अलग वैक्सीन
स्वास्थ्य
Cancer Vaccine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 11:25 am

Hindi News / Health / स्टेज-4 कैंसर और मौत थी सामने…AIIMS दिल्ली में महिला के पेट से निकला 19.9 किलो का ट्यूमर

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

क्या दिल टूटने से सच में मौत हो सकती है? डॉक्टर ने बताया क्या है Broken Heart Syndrome

Broken Heart Syndrome
स्वास्थ्य

Sciatica से जूझते Abhay Deol ने बताया, कैसे स्टेम सेल थेरेपी ने बदली उनकी जिंदगी, जानिए क्या है ये थैरेपी

Abhay Deol sciatica treatment, stem cell therapy benefits, knee pain treatment options,
स्वास्थ्य

Real Buttermilk vs Watered Curd: क्या आप छाछ के नाम पर सिर्फ पतला दही पी रहे हैं? अभी जानें एक्सपर्ट्स ने क्यों कहा ये असली छाछ नहीं?

Real Buttermilk vs Watered CurdReal Buttermilk vs Watered Curd
स्वास्थ्य

Fake Medicine Check: दवा असली है या नकली? संदेह है तो अपने फोन से तुरंत ऐसे करें चेक

Fake Medicine Check via QR Code
टेक्नोलॉजी

Perimenopause: मेनोपॉज से पहले शुरू होते है, असली शक्ति के साल!

diya mirja on perimenopause
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.