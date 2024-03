फेफड़ों और डायबिटीज जैसी बीमारियों का ये हो सकता है सबसे बड़ा कारण

नई दिल्ली: एसोचैम फाउंडेशन फॉर सीएसआर द्वारा आयोजित 'इलनेस टू वेलनेस' सम्मिट के दूसरे दिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे वायु प्रदूषण (Air pollution) फेफड़ों की बीमारियों का एक प्रमुख कारण बन गया है। साथ ही यह दूसरी बीमारियों को भी बढ़ा देता है।

Air pollution is the biggest cause of diseases like lungs and diabetes