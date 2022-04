Benefits of Blueberry: जानिए ब्लूबेरी के सेवन करने से मिलते है ये अद्भुत फायदे, दिल से लेकर वजन कम करने में होता है फायदेमंद

Benefits of Blueberry: ब्लूबेरी में कम कैलोरी और अत्यधिक पौष्टिक तत्वों वाला फल है। इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, और पोटेशियम स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। यह फल बहुत से औषधीय में उपयोग किया जाता है। ब्लूबेरी का सेवन करने से शरीर की पाचन क्रिया सही रहती है।

Benefits of Blueberry: ब्लूबेरी को 'नीलबदरी' के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग नीला होता है और स्वाद में खट्टा-मीठा होता है। ब्लूबेरी में कई औषधीय गुण पाए जाते है। यह स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन्स पाए जाते है जो कि कई बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और वजन को कम करने में लाभकारी होते हैं। तो आइए जानते है ब्लूबेरी खाने के अद्भुत फायदे के बारे में

Amazing benefits of eating blueberry for heart and weight loss