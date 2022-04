Health Tips: जीरा, अजवाइन और काला नमक के मिश्रण का रोज करें सेवन, इससे दूर होगी ये गंभीर समस्याएं

Health Tips: जीरा, अजवाइन और काला नमक के मिश्रण का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। इनके पोषक तत्वों की मदद से आपको शरीर की सूजन, अपच और मांसपेशियों के दर्द में काफी आराम मिलता है। इसे सेवन के कई तरीके है, जिससे आपको वायरल संक्रमण से भी राहत मिलती है।

Health Tips: जीरा, अजवाइन और काला नमक का मिश्रण हमारी कई सारी समस्याओं को दूर करता है। अजवाइन और जीरा प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्त्रोत है। इसमें कैल्शियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉस्फोरस, आयरन और नियासिन पाया जाता है। वही काला नमक में सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है। इसके अलावा इसमें कई मिनरल्स, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। जीरा, अजवाइन और काला नमक का चूर्ण रोजाना एक चम्मच खाने से तेज भूख लगती है और पेट की गैस शांत होती है। अजवाइन का इस्तेमाल महिलाओं के लिए फायदेमंद बताया जाता है। तो आइए जानते है इनके फायदे के बारे में

Amazing health benefits of cumin ajwain and black salt in hindi