गुस्सा चिढ़ तनाव भी हैं दिल की बीमारियों के लिए हानिकारक जानें बचाव के उपाय

दिल की सेहत का ठीक रहना इंसान के ज़िंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। आज के समय में खराब खानपान और दरहम-बरहम ज़िंदगी की वजह से लाखों लोग दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दिल से जुड़े रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा अब कम उम्र के लोगों में भी बढ़ रहा है। कई शोध और अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हैं। आज कल तनाव गुस्सा चिंता दुःख चिढ़ और आपकी दूसरी मनोवैज्ञानिक के कारण दिल की बीमारियां हो रहीं हैं ।

Published: November 26, 2021 10:59:09 am

Anger, irritating stress are also harmful for heart disease