हृदय रोग और पुरानी बीमारियों से बचने में Anti-inflammatory diet कैसे मददगार है, जानिए

एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट क्या है: What is an anti-inflammatory diet एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा आहार है जिसमें सूजन कम करने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। यह आहार शरीर में सूजन को घटाने का काम करता है, जिससे हृदय और अन्य अंगों की सुरक्षा होती है। यह आहार स्वस्थ वसा, ताजे फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, और मसाले (जैसे हल्दी, अदरक) से भरपूर होता है।

हृदय रोग और एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट : Heart Disease and the Anti-Inflammatory Diet हृदय रोग और सूजन का गहरा संबंध है। जब शरीर में सूजन बढ़ती है, तो यह रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस (अर्थात रक्तवाहिकाओं में प्लाक का जमना) का खतरा बढ़ जाता है। इससे दिल पर दबाव बढ़ता है और हृदय रोग होने का जोखिम बढ़ जाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है।

अच्छे वसा का सेवन: आहार में ओमेगा-3 फैटी एसिड (जैसे सैल्मन मछली, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स) शामिल करना सूजन को कम करने में मदद करता है। ये वसा हृदय की सेहत को भी बेहतर बनाती हैं।

प्राकृतिक मसाले: हल्दी और अदरक जैसे मसाले सूजनरोधी गुणों से भरपूर होते हैं। हल्दी में ‘कुरक्यूमिन’ तत्व होता है जो सूजन को कम करने में मदद करता है, जबकि अदरक पेट की सेहत को भी सुधारता है।

अन्य पुरानी बीमारियों में मदद सूजन न केवल हृदय रोग, बल्कि अन्य पुरानी बीमारियों जैसे मधुमेह (diabetes), कैंसर, और गठिया (arthritis) का भी कारण बन सकती है। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट इन बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में मदद कर सकती है।

मधुमेह से बचाव सूजन का बढ़ना शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जो कि मधुमेह (diabetes) का मुख्य कारण है। एंटी इंफ्लेमेटरी आहार में उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ (जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियाँ) रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

गठिया और सूजन गठिया (arthritis) जैसी सूजनजन्य बीमारियों में एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लाभकारी हो सकती है। इसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट्स और सूजनरोधी तत्व होते हैं जो गठिया से संबंधित सूजन और दर्द को कम कर सकते हैं।