Cancer Risk: रोज ली जाने वाली इस दवा से कैंसर हो सकता है ठीक, नई रिसर्च में हुआ खुलासा

डॉक्टर साफ कहते हैं कि इबुप्रोफेन को कैंसर से बचाव की दवा मानकर खुद से लेना गलत है। जब तक ठोस और पक्के सबूत न मिलें, तब तक इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कैंसर से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित तरीका आज भी वही है, संतुलित और सूजन कम करने वाला खाना, सही वजन बनाए रखना साथ ही रोज थोड़ा-बहुत व्यायाम और किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना। भले ही भविष्य में इबुप्रोफेन कैंसर से बचाव की रणनीति का हिस्सा बने, लेकिन फिलहाल स्वस्थ जीवनशैली ही सबसे भरोसेमंद उपाय है।