Asha Bhosle Passes Away: मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन, कार्डियक अरेस्ट बना वजह, जानें इसके लक्षण और बचाव के तरीके

Asha Bhosle Death Reason: सुरों की मल्लिका और दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 वर्ष की उम्र में आशा जी पहले से ही चेस्ट इन्फेक्शन और कमजोरी से जूझ रही थीं। शनिवार (11 अप्रैल) को उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। जिसके बाद उनकी हालत और ज्यादा गंभीर हो गई, उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया (Multi-organ failure) और रविवार दोपहर को उन्होंने अंतिम सांस ली।