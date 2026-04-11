Face Shaving Benefits: महिलाओं के लिए फेस शेविंग कितनी सुरक्षित? एक्सपर्ट से जानिए सही तरीका और फायदे

Face Shaving Benefits: फेस शेविंग को लेकर आज भी कई लोगों के मन में डर रहता है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि शेव करने से बाल मोटे और काले होकर वापस आते हैं। लेकिन डॉ. गुरवीन वराइच के अनुसार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शेविंग सिर्फ बाल को ऊपर से काटती है, इससे उसकी मोटाई, रंग या ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता।