Food Raise Migraine: माइग्रेन से जूझ रहे तो भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, ये फूड्स बढ़ा सकते हैं सिर का दर्द

Food Raise Migraine: माइग्रेन से जूझ रहे तो भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, ये फूड्स बढ़ा सकते हैं सिर का दर्द

Avoid Migraine Symptoms: माइग्रेन यानी आधे सिर में होने वाला असहनीय दर्द कई बार हमारे गलत खानपान से भी होता है। कुछ फूड्स माइग्रेन को बढ़ाने का काम करते हैं।

Published: April 15, 2022 09:12:25 am

माइग्रेन में खानपान और एक्सरसाइज का बहुत महत्व होता है। सही खानपान जहां आपको माइग्रेन के अटैक से बचाते हैं, वहीं कुछ फूड्स ऐसे हैं जो आपके माइग्रेन का कारण बन सकते हैं। इसलिए माइग्रेन या अक्सर सिरदर्द से परेशान रहने वाले लोगों को अपनी डाइट पर फोकस करना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानें कि माइग्रेन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।

Migraine Aggravating Foods- माइग्रेन को बढ़ाने वाले फूड्स माइग्रेन को बढ़ाने वाले फूड्स में कॉफी, चॉकलेट, चीज, केला, खट्‌टे फल आदि शामिल हैं। कुछ लोगों को अरहर क ी दाल और फर्मेेंटेड फूड्स से भी माइग्रेन का अटैक आ सकता है। इसलिए ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए , जिससे पेट में एसिडिक लेवल बढ़ें। पित्त बढ़ने पर सबसे पहले माइग्रेन अटैक होता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद न लेना या बहुत ज्यादा सोने से भी अटैक आता है। लंबे समय तक खाली पेट रहना या लंबे समय बाद गरिष्ठ भोजन करना भी माइग्रेन को दावत देता है। तनाव और डिप्रेशन में भी माइग्रेन का असर ज्यादा होता है।

माइग्रेन के लक्षण-Symptoms Of Migrain

सिर के एक हिस्से में होने वाला दर्द माइग्रेन हेाता है। ये दर्द कनपटी-आंख और सिर के आधे हिस्से में होता है। दर्द के साथ उल्टियां भी आ सकती हैं। पित्त की ये उल्टी जल्दी रुकती नहीं और उल्टी के साथ दर्द में राहत भी मिलती है। कई बार दर्द बढ़ कर कंधे और जबड़े तक पहुंच जाता है। ये दर्द एक दिन से लेकर तीन या सात दिन तक लगातार बने रह सकता है।

माइग्रेन अटैक होने पर क्या करें- What to do in case of Migraine Attack

माइग्रेन का दर्द पहले ही संकेत देने लगता है। ऐसे में जैसे ही आपको महसूस हो कि सिर में दर्द हो सकता है आप सावधानी बरतना शुरू कर दें। सबसे पहले एक अंधेरे और आरामदायक जगह पर लेट जाएं। प्रिकॉशनरी माइग्रेन की दवा लें और शांत पड़े रहें।

माइग्रेन में क्या खाएं-What To Eat In Migraine

माइग्रेन में हमेशा हल्की और सुपाच्य चीजें लें। अगर दर्द के साथ उल्टी हो रही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजें लें। मूंग दाल की खिचड़ी,दलिया, ओट्स आदि आप ले सकते हैं। लेकिन इसे गर्म दूध से न लें। किसी फल का जूस भी न लें।

माइग्रेन का इलाज- Treatment of Maigrain

माइग्रेन का इलाज वैसे पूर्ण रूप से नहीं होता है, लेकिन कुछ दवाएं दर्द में आराम पहुंचाती हैं और दर्द की फ्रिकक्वेंसी काे कम भी करती हैं। आराम और शांत माहौल में रहना माइग्रेन का सबसे बड़ा इलाज है।

