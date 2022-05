Health Tips: लोहे की कढ़ाई में भूलकर भी न बनाएं ये चीज, सेहत को हो सकता है नुकसान

Health Tips: शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादातर लोग लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। लोहे के बर्तन में बना खाना खाने से खून की कमी तो पूरा किया जा सकता है। लेकिन लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

Updated: May 13, 2022 03:58:54 pm

Health Tips: लोहे के बर्तन में बना हुआ खाना खाने स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोहे के बर्तन में बना खाना खाने से खून की कमी नहीं होगी और हीमोग्लोबिन का लेवल भी सही रहेगा। इसलिए ज्यादातर लोग लोहे की बर्तन या कढ़ाई का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें। नहीं तो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो सकता है। तो आइए जानते हैं लोहे के बर्तन या कढ़ाई में खाना बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है

Avoid using iron pan while cooking these foods