कब्ज और समस्या बहुत ही ज्यादा खराब होती है कभी कभी इस बहुत दर्द और परिशानियों का सामना करना पड़ता है । कब्ज और गैस की शिकायत होने पर मरीज का पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। साथ ही शौच के दौरान काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेट अच्छे से साफ न होने की वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है। मल त्यागने पर ज्यादा जोर लगाने से बवासीर की शिकायत हो सकती है।

ayurvedic medicine for gas and constipation remove the problem of gas