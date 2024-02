क्या आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं? एक अच्छी खबर है! दौड़ना, वॉक करना, योगा करना और वजन उठाना डिप्रेशन ( (depression) को कम करने में काफी मददगार हो सकते हैं। ये अकेले या फिर दवाओं और थेरेपी के साथ भी किए जा सकते हैं। दुनियाभर में करीब 30 करोड़ लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। आमतौर पर इलाज के लिए दवाओं और थेरेपी की सलाह दी जाती है, लेकिन इस बारे में कोई ठोस गाइडलाइन नहीं थी कि व्यायाम को इलाज में कैसे शामिल किया जाए।

Beat Depression with Exercise, New Path to Happiness and Health