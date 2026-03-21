Belly Fat Risks: पेट की चर्बी क्यों है खतरनाक? जानिए इसके कारण और गंभीर बीमारियों का खतरा

हमारे पेट में दो तरह की चर्बी होती है। एक जो स्किन के नीचे होती है (सबक्यूटेनियस फैट) और दूसरी जो अंदर अंगों के आसपास जमा होती है (विसरल फैट)। यही विसरल फैट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यह हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। हैरानी की बात यह है कि आप दिखने में पतले हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कमर ज्यादा है तो रिस्क बना रहता है। आमतौर पर पुरुषों में 40 इंच और महिलाओं में 35 इंच से ज्यादा कमर होना खतरे की घंटी माना जाता है।