दूध सेहत के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है लेकिन कई बच्चों को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। दूध पीने से बचने के लिए बच्चे तमाम बहाने बनाते हैं। कभी दूध के रंग को देखकर नखरे करते हैं तो कभी कहते हैं कि दूध से स्मेल आ रही है। लेकिन बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए दूध पीना जरूरी भी है। ऐसे में आप स्मार्ट तरीके से अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं जिससे उनको जरूरी पोषण मिल सके।

