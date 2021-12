जानिए कच्चा अंडा और दूध सेहत के लिए कितना लाभदायक है

प्रोटीन की जरूरत हमारे सेहत बहुत होती है जिसकी वजह से हम अपने शरीर को बीमारियों से बचाते हैं । कई लोग सुबह कच्चा अंडा दूध में मिलाकर पीते हैं। इस तरह से दूध का सेवन करने से आपके शरीर को कई फायदे हो सकते हैं। दूध में कच्चा अंडा मिलाकर पीने से आपके शरीर को कोशिकाओं के निर्माण में फायदा होता है। साथ ही यह उर्जा का पावर हाउस माना जाता है। अगर आप नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर आहार लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट हो सकता है।

Published: December 02, 2021 11:23:43 am

beneficial raw egg and milk is for health