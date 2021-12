जानिए सफेद बालों की समस्या कितना फायदेमंद होता है चायपत्ती

बाल सफेद होना आज कल आम बात हो गई है बढ़ते प्रदूषण और गलत खानपान की वजह से इन दिनों लोगों को कम उम्र में ही सफेद बाल हो रहे हैं। ऐसे में लोग अपने सफेद बालों की परेशानी को छुपाने के लिए तरह-तरह के हेयर डाई का इस्तेमाल करने लगते हैं। इन हेयर डाई के इस्तेमाल से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि इसमें कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आप अपने बालों को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं तो बालों में नैचुरल उत्पादों का प्रयोग करें।

beneficial tea leaves are for the problem of white hair