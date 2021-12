जानिए सर्दी में त्वचा में निखार लाने के लिए गेहूं का चोकर कितना फायदेमंद है

सर्दियों में त्वचा काफी रूखी बेजान होने लगती है। ऐसे में इसकी केयर करने के लिए आप तरह-तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते होंगे। ये प्रोडक्ट्स काफी महंगे और कैमिकल युक्त होते हैं ऐसे में इससे स्किन को नुकसान भी पहुंच सकता है। आप चाहें तो घर में मौजूद चीजों से ही अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं। गेहूं का चोकर इसके लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। सर्दी के मौसम में त्वचा पर गेहूं का चोकर लगाना काफी फायदेमंद माना जाता है।

beneficial wheat bran is to improve the skin in winter