Worm Infested Mango: गुजरात में FSSAI ने कीड़े लगे आम जब्त किए, जानें खराब फलों के जूस को पीने के बाद क्या दिक्कतें हो सकती हैं

अमेरिकी FDA के अनुसार, ज्यादातर मामलों में, कोई भी खराब चीज खाने के 1 से 3 दिनों के भीतर इंसान बीमार पड़ जाता है। लेकिन कई बार इसका असर बहुत जल्दी यानी सिर्फ 20 मिनट के भीतर भी दिख सकता है, तो कभी-कभी इसके लक्षण सामने आने में 6 हफ्ते तक का लंबा समय भी लग जाता है। हालांकि, अधिकतर लोग कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीजों में यह बीमारी लंबे समय तक खिंच जाती है और गंभीर भी हो सकती है।