Hemorrhagic Fever: हेमोरेजिक फीवर क्या है? जानें किन कारणों से होता है और लक्षण क्या हैं

Hemorrhagic Fever Cause: अफ्रीकी देशों कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के मामले बढ़ने के बाद एक बार फिर यह बीमारी चर्चा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, इबोला एक प्रकार का वायरल हेमोरेजिक बुखार है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर हेमोरेजिक फीवर क्या होता है, इसमें बुखार कितना तेज हो सकता है और इसके लक्षण कैसे पहचानें?