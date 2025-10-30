डेंगू-मलेरिया का कहर! सरकारी अस्पतालों में उमड़ रही भीड़, प्लेटलेट्स के लिए भटक रहे संक्रमित मरीज

जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों हालात बेहद चिंताजनक हैं। फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञों के कक्षों में टायफाइड, वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोजाना 150 से 200 मरीज केवल बुखार से संबंधित लक्षणों के साथ इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। चिकित्सक मरीजों को लक्षणों के आधार पर खून की जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। पैथोलॉजी विभाग के बाहर लंबी कतारें इस बात का संकेत हैं कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं।