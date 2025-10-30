Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

डेंगू-मलेरिया का कहर! सरकारी अस्पतालों में उमड़ रही भीड़, प्लेटलेट्स के लिए भटक रहे संक्रमित मरीज

Moradabad News: मुरादाबाद में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिला अस्पताल और निजी क्लीनिकों में बुखार से पीड़ित लोगों की भीड़ लगी है। पैथोलॉजी में जांच के लिए लंबी कतारें हैं और रिपोर्ट मिलने में दो से तीन दिन लग रहे हैं। वहीं, डेंगू मरीजों के लिए प्लेटलेट्स की भारी किल्लत बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 30, 2025

dengue malaria cases rise moradabad

डेंगू-मलेरिया का कहर! AI Generated Image

Dengue malaria cases rise in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संक्रामक रोग नियंत्रण अभियान चलाने की घोषणा की थी, फिर भी मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। जिला अस्पताल से लेकर निजी क्लीनिकों तक बुखार, डेंगू और मलेरिया के मरीजों की कतारें लगी हैं। यह स्थिति बताती है कि जन-जागरूकता और रोकथाम के प्रयासों के बावजूद संक्रमण तेजी से फैल रहा है।

ओपीडी में लंबी लाइनें, हर दिन पहुंच रहे सैकड़ों मरीज

जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों हालात बेहद चिंताजनक हैं। फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञों के कक्षों में टायफाइड, वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोजाना 150 से 200 मरीज केवल बुखार से संबंधित लक्षणों के साथ इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। चिकित्सक मरीजों को लक्षणों के आधार पर खून की जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। पैथोलॉजी विभाग के बाहर लंबी कतारें इस बात का संकेत हैं कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं।

जांच रिपोर्ट में हो रही देरी, इलाज में आ रही बाधा

रक्त जांच के लिए उमड़ी भीड़ के कारण अस्पताल की पैथोलॉजी में स्थिति मेला जैसी हो गई है। सैकड़ों मरीजों की जांच के नमूने रोज लिए जा रहे हैं, जिससे रिपोर्ट आने में दो से तीन दिन तक की देरी हो रही है। डॉक्टरों को भी इलाज शुरू करने से पहले रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। यह देरी न केवल मरीजों के लिए तकलीफदेह साबित हो रही है, बल्कि संक्रमण को भी फैलाने का खतरा बढ़ा रही है।

प्लेटलेट्स की किल्लत ने बढ़ाई परेशानी, ब्लड बैंक पर दबाव

डेंगू के गंभीर मरीजों को प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ रही है, लेकिन ब्लड बैंक में समान रक्त समूह न मिलने के कारण बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। मरीजों के परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कुछ मामलों में जरूरतमंदों को कई घंटे इंतजार के बाद भी प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रहे। प्रमुख अधीक्षक डॉ. संगीता गुप्ता ने बताया कि मरीजों की संख्या इन दिनों अत्यधिक है, लेकिन अस्पताल प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि सभी को उचित इलाज मिल सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 07:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / डेंगू-मलेरिया का कहर! सरकारी अस्पतालों में उमड़ रही भीड़, प्लेटलेट्स के लिए भटक रहे संक्रमित मरीज

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुरादाबाद-लखनऊ रेल लाइन पर सफर होगा आसान! बनेगा दो लेन का आरओबी और एफओबी, करोड़ों की लागत से होगा निर्माण

moradabad lucknow rail line rob fob construction ramapur project news
मुरादाबाद

UPSC छात्र ने गर्लफ्रेंड के कर लिए प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड; क्राइम सीरीज देखने के बाद अमृता ने रची हत्या की साजिश

upsc student murder case update ramkesh recorded private videos of girlfriend amrita
मुरादाबाद

दिल्ली के UPSC छात्र की डबल लाइफ ने ली जान? लैपटॉप से खुला अय्याशी का काला सच, लिव-इन पार्टनर ने रची थी साजिश

delhi upsc student ramkesh murder case laptop 15 girls videos live in partner amrita sumit
मुरादाबाद

दुपट्टा खरीदने गई नाबालिग से छेड़छाड़, एनकाउंटर में अनवर के टांग में लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट

moradabad dalit girl harassment accused anwar police encounter
मुरादाबाद

मोंथा तूफान ने बदला यूपी का मिजाज! अगले 24 घंटों में गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट

montha cyclone up weather rain alert forecast
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.