Eyes Problems In Summer : गर्मी में आंखें लाल, खुजली, सूखापन; वो 5 आदतें जिनसे आंखों को पहुंचता है नुकसान

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, आंखों को रगड़ना नुकसानदेह है, बिना हाथ धोए आंखों को मलना तो और भी ज्यादा। गर्मियों के मौसम में हवा में धूल-मिट्टी, पसीना और एलर्जी बढ़ाने वाले तत्व बढ़ जाते हैं। जब ये आंखों में जाते हैं, तो खुजली होना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही आप आंखों को रगड़ते हैं, तो हाथों में मौजूद बैक्टीरिया सीधे आंखों की सतह पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा रगड़ने से धूल के कण आंखों के अंदर तक जा सकते हैं, जिससे आंखों की पुतली (कॉर्निया) को नुकसान पहुंच सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है।