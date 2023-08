Oil Pulling से शरीर को मिलते हैं अनगिनत लाभ , जानिए Oil Pulling के 10 फायदे

Submitted by:

जयपुरPublished: Aug 19, 2023 11:33:38 am

Benefits from oil pulling for body : तेल खींचने एक प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक अभ्यास है जिसमें एक व्यक्ति अपने मुंह में लगभग 1-2 चम्मच तेल भरता है और इसे 20-30 मिनट तक घुमाता है। यह अभ्यास दिन में एक बार किया जा सकता है।

Health News and Health Tips : Benefits from oil pulling for body