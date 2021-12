सर्दी में रोज खाएं तुलसी का पत्ता सेहत को मिलेगा जबरदस्त फायदा

तुलसी का पौधा हिन्दू धर्म में बहुत खास माना जाता है । और ये लगभग घरों में पाया जाता है । तुलसी अनगिनत औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें विटामिन सी और यूजेनॉल जैसे एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं जो हार्ट हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तुलसी का पत्ता खाने से सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद होता है सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने से प्रतिरक्षा शक्ति में वृद्धि, तनाव कम होना पाचन स्‍वास्‍थ्‍य मधुमेह नियंत्रित होना और हृदय स्‍वस्‍थ्‍य रहता है।

नई दिल्ली : आयुर्वेद के अनुसार तुलसी छोटी से लेकर कई गंभीर बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है। तुलसी एक आयुर्वेदिक दवा है। तुलसी के पत्तों में आवश्‍यक तेल जैसे यूजेनॉल कैरोफिलीन और मिथाइल यूजेनॉल आदि होते हैं। ये घटक अग्‍नाशयी बीटा कोशिकाओं के कामकाज को सुधारने में मदद करते हैं जो इंसुलिन प्रबंधन में सहायक होते हैं। शरीर में इंसुलिन का उत्‍पादन बढ़ने से रक्‍त शर्करा के स्‍तर को कम करने में मदद मिलती है। यदि आप भी मधुमेह के रोगी हैं तो नियमित रूप से सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन कर लाभ प्राप्‍त कर सकते हैं। आज हम आपको तुलसी से होने वाले फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं । दिल को स्‍वस्‍थ्‍य रखने के लिए तुलसी के पत्तों का सेवन सुबह में करें। ये यूजेनॉल से भरपूर होते हैं। इनकी मौजूदगी शरीर के रक्‍तचाप और कोलेस्‍ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करती है। ऐसे में सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने से दिल को स्वस्थ्य रख सकते हैं।

