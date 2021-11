जानिए हरी मटर से बालों को मिलने वाले फायदे के बारे में और किस तरह से करें इसका सेवन

सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। और सर्दी के मौसम को खाने-पीने का मौसम कहा जाता है । और इस मौसम में हर घर में हरी मटर का स्वाद भी लिया जा रहा है। बता दें कि हरी मटर के अंदर फाइबर शुगर कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम पोटेशियम फास्फोरस सोडियम जिंक विटामिन सी प्रोटीन एनर्जी पानी विटामिन ए विटामिन के विटामिन बी6 आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। बता दें कि हरी मटर के अंदर विटामिन सी विटामिन ए विटामिन बी फोलेट आदि तत्व पाए जाते हैं जो बालों को स्वस्थ रख सकते हैं और उन्हें झड़ने से रोकने सकते हैं।

benefits of green peas for hair and how to consume it