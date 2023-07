Shankhpushpi Benefits: कई बीमारियों में रामबाण इलाज है शंखपुष्पी, ऐसे लोगों को रोज करना चाहिए शंखपुष्पी का सेवन

Submitted by:

Published: Jul 27, 2023

Shankhpushpi Benefits: शंखपुष्पी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में शंखपुष्पी का इस्तेमाल जड़ी-बूटी के रूप में किया जाता है। मानसिक तनाव और कमजोरी को दूर करने के लिए शंखपुष्पी का सेवन करना फायदेमंद होता है।

Health benefits of shankhpushpi for relief from mental stress